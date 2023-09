Bruno Fernandes marcou em dia de aniversário. “O mais importante era ganhar”

O médio Bruno Fernandes marcou o único golo de Portugal na Eslováquia, em dia de aniversário.

“O mais importante era ganhar o jogo. É sempre bom fazer golos, no meu dia de aniversário tem um sabor especial, mas sabíamos que ia ser um jogo complicado. Conseguimos desbloqueá-lo, depois podíamos ter sido mais pacientes, havia espaços, podíamos ter criado mais oportunidades”, reconhece.

O jogador do Manchester United reconhece que a equipa das quinas teve algumas dificuldades.

“Eles fecharam bem o espaço interior, temos muitos jogadores com qualidade no espaço interior que podem causar estragos, eles foram inteligentes. Depois, também fomos inteligentes no espaço exterior, com jogadores como o Leão no um para um, o Cancelo, o Semedo, o Pedro Neto. Havia espaço para eles no um para um, depois faltou um bocadinho mais de paciência no último terço, ter mais bola, mais paciência para encontrar o passe certo”, referiu.

Portugal lidera o grupo J de qualificação do Euro 2024, com cinco vitórias em cinco jogos. Questionado sobre se já se sentem com um pé na fase final, Bruno Fernandes desvaloriza. “O nosso foco está agora no próximo jogo, temos de ganhar, sabemos o que é preciso para nos qualificarmos, queremos ganhar todos os jogos do grupo e é isso que vamos fazer até ao fim, tentar ganhar todos os jogos”.

Portugal, que soma 15-0 em golos, vai agora defrontar o Luxemburgo na próxima segunda-feira.