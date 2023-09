Rui Jorge alerta sub-21 para a qualidade de Andorra

O selecionador sub-21, Rui Jorge, considera que Andorra, o primeiro adversário de Portugal na fase de qualificação para o Euro 2025, "é a equipa do último pote [dos sorteios] mais difícil que apanhamos nesta geração".

O treinador português destaca a organização e agressividade dos andorrenhos, que já realizaram três jogos e registaram três empates (dois com a Bielorrússia e um com as Ilhas Faroé).

No caminho de Andorra segue-se Portugal, que se estreia na fase de apuramento para o Campeonato da Europa, que se realiza na Eslováquia em 2025, na sexta-feira, em Paços de Ferreira, às 17h30.

É uma nova campanha, com várias estreias nos sub-21, mas com uma linha comum. "Sinto que estão todos entusiasmados e isso ficará demonstrado com a nossa postura em campo", diz Rui Jorge, em conferência de imprensa.

"Se não sentir entusiasmo deles por estarem aqui, não os quero aqui. Prefiro ter gente que tenha vontade e gosto de representar Portugal a este nível", reforça.

Depois de receber Andorra, em Paços de Ferreira, os sub-21 de Portugal deslocam-se à Arménia para defrontar a Bielorrússia, na terça-feira. O jogo realiza-se em território arménio, devido à guerra na Ucrânia. Os bielorrussos são aliados da Rússia e não podem jogar no seu país.