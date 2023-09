Rúben Neves é baixa para o jogo com a Eslováquia

Rúben Neves não viajou com a seleção portuguesa para a Eslováquia, onde amanhã há jogo com a equipa local, a contar para a qualificação para o Euro 2024.

O médio do Al Hilal não treinou na quarta-feira, devido a problemas musculares. Uma mialgia que não foi debelada a tempo para que Roberto Martínez pudesse contar com o jogador.

Subsiste a dúvida sobre se Rúben Neves estará disponível para o desafio com o Luxemburgo, na terça-feira, no Algarve.

O selecionador nacional fica, assim, com 23 jogadores aptos para o encontro com os eslovacos. Portugal está na liderança do Grupo J, de apuramento para o Campeonato da Europa, com 12 pontos, em quatro jogos. A Eslováquia está na segunda posição, com 10 pontos e ainda não perdeu.

O jogo é na sexta-feira, às 19h45. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.