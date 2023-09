Martinez responde a Amorim. “Sigo 82 jogadores, não trabalho com 23"

O selecionador Roberto Martinez responde a Rúben Amorim sobre a convocatória de jogadores que, alegadamente, não estão em boa forma.

"É importante saber que para as nossas escolhas temos um processo muito profissional, muito honesto e há muito trabalho. O treinador trabalha com os seus jogadores, é normal, é uma opinião emotiva, mas para mim é muito importante fazer um seguimento por uma ideia de jogo, do adversário e também do talento do jogador. O momento de forma é importante, mas o estágio de março é mais importante relativamente aos minutos e momento de forma. O de setembro, pela minha experiência, não é para ver o momento de forma, é para ver o que os jogadores podem oferecer à ideia de jogo, o compromisso, talento, paixão pela seleção”, referiu.

Martinez reforça: “A convocatória não pode agradar a todos. Se alguém adora o futebol português tem uma opinião respeitável. O treinador sabe que temos de tomar decisões com processos profissionais”.

O técnico nacional acrescenta: “Vi jogo em Alvalade, sigo 82 jogadores, não trabalho com 23".