José Sá não treinou com “desconforto” no pé direito

O guarda-redes José Sá foi a única baixa no treino de Portugal em Bratislava, o último antes do duelo contra a Eslováquia, da quinta jornada da fase de apuramento para o Euro 2024 de futebol.

De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, o guardião do Wolverhampton sentiu um desconforto no pé direito e realizou apenas tratamento, falhando a sessão que decorreu no Estádio Nacional, em Bratislava, palco do encontro do Grupo J.

Sá, de 30 anos, é habitual presença nos trabalhos da seleção nacional já há algum tempo, mas ainda não somou qualquer internacionalização.

O médio Rúben Neves marcou presença nos primeiros 15 minutos do treino, abertos à comunicação social, e aqueceu integrado com a restante equipa, mas deverá falhar o duelo com os eslovacos devido a problemas físicos.

"Acho que não estará apto para o jogo, mas não é um problema. Vamos ver se estará apto para o segundo jogo. Tem boas possibilidades", afirmou o selecionador Roberto Martínez na conferência de imprensa de antevisão do encontro.

O Eslováquia-Portugal está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

Três dias depois, na segunda-feira, Portugal recebe no Algarve o Luxemburgo.

Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.