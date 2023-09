Portugal pode esperar “linhas baixas e contra-ataque” frente à Eslováquia

Vozinha, guarda-redes a jogar no Trencin da Eslováquia, avisa Portugal para uma equipa com “linhas baixas” e a apostar “no contra-ataque”.

O internacional cabo-verdiano traça o perfil do adversário da seleção das quinas na quinta jornada do grupo J de qualificação para o Euro 2026.

“Conheço alguns jogadores”, começa por dizer a Bola Branca. “Sabemos que jogadores como Lobotka ou Skriniar são de topo, mas sei também que, contra equipas mais fortes, tendem a crescer. Metem as linhas muito baixas, tentam jogar em contra-ataque e já têm tido boas performances com equipas do nível de Portugal, de primeira linha mundial”, descreve.

A viver na cidade de Trencin, a 130 quilómetros da capital Bratislava, onde Portugal defronta esta sexta-feira a seleção eslovaca, Vozinha admite que é difícil auscultar a espectativa para o encontro, já que o futebol não é o desporto rei. Ainda assim, espera um bom ambiente no Národný futbalový štadión.

“Como é um país mais virado para o hóquei no gelo é complicado dizer, mas [Bratislava] é uma cidade onde vivem muito o futebol e o ambiente é muito bom e muito escaldante”, conclui, em entrevista à Renascença.

Portugal visita a Eslováquia na sexta-feira, a partir das 19h45, em encontro da 5ª jornada do grupo J de qualificação para o Campeonato da Europa de 2026, que decorrerá na Alemanha. O encontro contra com relato no site da Renascença.