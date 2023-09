Cristiano Ronaldo lamenta “circo”. Portugal “não vai ser” liga de topo

O capitão da Seleção, Cristiano Ronaldo, lamenta as várias polémicas que assolam o futebol português.

Preocupado com o ambiente que se vive em Portugal, Cristiano Ronaldo tem pena que o campeonato luso não consiga ser top.

“Esperava que o futebol português fosse uma Liga de topo, mas não vai ser. São 40 canais de futebol a falar e a baterem, é mau. Não digo que nunca, mas nos próximos tempos não vai ser uma Liga de topo como Inglaterra, Espanha ou Alemanha. A Liga Árabe é melhor do que a portuguesa. Não só pelas polémicas, não há tanto barulho. E a qualidade dos jogadores que há lá é muito maior. Acaba por ser um pouco circo o que tem acontecido nos últimos tempos", referiu.

Em conferência de imprensa, CR7 não deixou dúvidas: "Preocupam polémicas em Portugal e a imagem lá fora. Não me surpreende. Polémicas há em todos os campeonatos. Em alguns mais. Em Portugal está a haver muitas e é mau, as pessoas minimamente inteligentes sabem disso, mas cada um puxa a brasa à sua sardinha. Está mau, não me surpreende, espero que possa ser retificado”.

O avançado da equipa das quinas pede ainda que se apoiem os jogadores e as escolhas do selecionador, independentemente de quem seja convocado.