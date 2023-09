Vitinha confiante no apuramento de Portugal. Mercado fechado tirou "nuvem da cabeça de todos".

“Sabemos que podemos ficar perto do apuramento com duas vitórias. Penso que ficaremos apenas um ponto de garantir a qualificação. É isso que queremos. Frene à Eslováquia, queremos ser dominantes e pressionar bastante quando não temos a bola. É isso que vamos tentar fazer”, frisou.

O jogador do Paris Saint-Germain falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes de mais um treino da seleção nacional, que prepara o embate do Grupo J, agendado para sexta-feira, em Bratislava.

“Ficamos mentalmente tranquilos após o fecho do mercado. Isso tirou uma nuvem da cabeça de toda a gente. Temos agora o jogo na Eslováquia, talvez o maior desafio até agora. Está no segundo lugar e sofreu apenas um golo. Esperamos dificuldades, ainda mais com eles a jogarem em casa”, afirmou Vitinha.

O médio Vitinha acredita que Portugal ficará muito perto do apuramento para o Euro 2024 de futebol caso vença os próximos dois jogos e assumiu que o fecho do mercado de transferências dá outra tranquilidade aos jogadores.

A viver a segunda temporada no Paris Saint-Germain, Vitinha, de 23 anos, assumiu que ganhou “outro estofo” no emblema francês e comentou as recentes polémicas no futebol português, após os acontecimentos do FC Porto-Arouca (1-1), da I Liga.

“Quando se começa a falar em tudo o que não é o jogador, o futebol jogador, isso não é positivo. Não é positivo para ninguém. Temos muita qualidade de jogadores, de treinadores, temos matéria-prima e devíamos falar nisso e falar menos de tudo o resto”, considerou.

Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, na sexta-feira, e, três dias depois, na segunda, recebe no Algarve o Luxemburgo.

Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.