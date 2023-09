Seleção nacional já prepara Eslováquia na máxima força

A seleção nacional portuguesa já preparou, em mais uma sessão de treino, a deslocação à Eslováquia na máxima força.

Na segunda-feira, dia da concentração, Roberto Martínez orientou o treino com apenas 13 jogadores. Os restantes fizeram apenas trabalho de recuperação física.

Esta manhã, depois da conferência de imprensa de Vitinha, a seleção voltou a treinar com todos os 24 convocados. Ao grupo juntou-se ainda o jovem guarda-redes Louis Mouquet, de 19 anos.

Martínez convocou o guardião do PSG que está na seleção de sub-20, tal como já tinha feito com Diogo Pinto na segunda-feira.

Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, na sexta-feira, e, três dias depois, na segunda, recebe no Algarve o Luxemburgo.

Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.