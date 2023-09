Rúben Dias nega "grupo fechado" na seleção. "A porta está aberta para entrar e sair"

O internacional português Rúben Dias não acredita que o grupo da seleção nacional esteja "mais fechado" só porque Roberto Martínez convocou João Félix e João Cancelo, jogadores que até ao dia da convocatória não tinham somado qualquer minuto.

Na primeira conferência de imprensa do estágio da seleção nacional, o defesa do Manchester City realça que não é inédito que selecionadores convoquem jogadores com menos minutos.

"Não acho que seja a ideia de um grupo mais fechado. Na seleção, sempre foi assim. A porta está aberta para entrar e sair, como sempre. Decisões são decisões e cabem ao treinador. Na história das seleções, já aconteceram momentos em que um jogador não esteja a jogar tanto no clube e ainda assim é convocado. Acontece por diferentes fatores. A própria história diz que isto acontece por vezes", atira.

Rúben Dias voltou a ser questionado, mais tarde, se considera uma posição justa para os jogadores em boa forma e que ficaram de fora, mas recusou-se a comentar: "Já disse o que tinha a dizer sobre o assunto, nada a acrescentar".

O selecionador nacional considera que é "hora de apoiar os jogadores" com menos minutos, numa convocatória que viu poucas alterações em relação à última, no final da temporada passada.

A seleção terá três jogadores que alinham no campeonato da Arábia Saudita: Cristiano Ronaldo, Rúben Neves e Otávio. Rúben Dias acredita que o nível competitivo subiu no campeonato saudita, mas o melhor futebol continua a estar na Europa.



"Já comenhtei o assunto recentemente. Continua claro que o futebol mais competitivo é na Europa. Como é óbvio existiu um aumento do nível na Arábia Saudita pelo simples facto dos jogadores que foram para lá. Não acompanho muito sinceramente. Vi 1-2 jogos, no máximo. Não tenho conhecimento suficiente, mas a Europa continua a ter o futebol mais competitivo do mundo", termina.