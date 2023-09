Paulinho acreditava, mas fica fora da seleção. Martínez justifica com Ronaldo e Gonçalo Ramos

Paulinho acreditava, mas ainda não é desta que regressa à seleção nacional. O melhor marcador do campeonato não foi convocado e o selecionador Roberto Martínez justifica com Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos.

Para o treinador espanhol, o avançado do Al-Nassr e Paris Saint-Germain estão à frente na hierarquia. No entanto, Roberto Martínez não fecha a porta a uma futura convocatória do avançado do Sporting.

"Gostei muito do começo de época do Paulinho, acho que é um jogador de área, finalizador. Mas temos dois pontas de lança, o Cristiano Ronaldo e o Gonçalo Ramos. A competitividade neste nível torna difícil ter oportunidade. É importante ter jogadores como o Paulinho ao nível em que está, não pode fazer mais. É importante ser consistente e manter o nível toda a época", afirma.

De fora ficam outros jogadores em boa forma no arranque de época, como Bruma no Sporting de Braga e Diogo Leite no Union Berlim. Martínez opta por convocar jogadores sem minutos como Cancelo e Félix e justifica com a valorização do grupo.

"O trabalho de seleção precisa de tempo, não é só agrupar jogadores para um jogo. Gosto de valorizar o trabalho dos jogadores quando estão aqui. Os jogadores trabalharam muito bem, este é um estágio especial. Nunca gostei que o mercado ficasse aberto enquanto já há jogos oficiais. É difícil para alguns e a Federação precisa de os apoiar. Temos uma lista de pré-convocados que avalia os jogadores. Os últimos dois estágios são mais importantes do que o momento atual dos jogadores", diz.

Portugal lidera o seu grupo de apuramento com quatro vitórias em igual número de jogos: goleou o Liechtenstein, por 4-0, na estreia de Roberto Martínez, venceu na visita ao Luxemburgo, por 6-0, bateu a Bósnia no verão, por 3-0, e ultrapassou a Islândia, em Reiquiavique, por 1-0, com golo de Cristiano Ronaldo aos 89 minutos.