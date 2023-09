Cancelo e Félix chamados, Pepe de fora e Pedro Neto é a novidade. Confira os convocados da seleção

Roberto Martínez, selecionador nacional, convocou João Félix e João Cancelo à seleção nacional, apesar de ambos não terem somado qualquer minuto esta temporada. Pepe falha a lista por lesão e Pedro Neto é a grande novidade.

O treinador espanhol reduziu a lista de 26 para 24 convocados. Saem Pepe, Raphael Guerreiro - que está lesionado -, e Renato Sanches em relação à última convocatória. Roberto Martínez confirma o central do FC Porto falha a convocatória por lesão.

"Acho que o azar é termos vários lesionados. Pepe não teve luz verde médica para estar na lista, o mesmo com o Nuno Mendes, André Silva, Renato Sanches e Guerreiro", anuncia.

Martínez convoca jogadores que ainda não somaram qualquer minuto esta temporada, como João Cancelo e João Félix. O selecionador diz que é a hora de apoiar os jogadores.

"É uma convocatória com a dificuldade do mercado ainda estar aberto. Alguns jogadores estão em situação difícil. É um momento muito importante para apoiar os jogadores como o Cancelo e o Félix e valorizar o trabalho que eles fizeram nos últimos estágios. Acredito no talento do João Félix, foi impecável na sua performance connosco. A situação é dificíl, tem de decidir o seu futuro e temos de apoiar. Vai aprender com este processo de crescimento", afirma.

Confrontado se esta postura poderá desmotivar jogadores em forma e que ficam de fora, Roberto Martínez justifica com a consistência que o grupo precisa.

"O trabalho de seleção precisa de tempo, não é só agrupar jogadores para um jogo. Gosto de valorizar o trabalho dos jogadores quando estão aqui. Os jogadores trabalharam muito bem, este é um estágio especial. Nunca gostei que o mercado ficasse aberto enquanto já há jogos oficiais. É difícil para alguns e a Federação precisa de os apoiar. Temos uma lista de pré-convocados que avalia os jogadores. Os últimos dois estágios são mais importantes do que o momento atual dos jogadores", diz.

Pedro Neto é a grande novidade. Roberto Martínez assume que poderá jogar na posição de ala esquerdo face às lesões de Nuno Mendes e Raphael Guerreiro.

"É um claro exemplo de um trabalho que o Rui Jorge fez com os sub-21. Gostei muito da atitude dele no Europeu, é um torneio para um jogador já com bastante experiência. Vi o jogo com o Manchester United e Everton e jogou muito bem. É muito importante para a sua equipa. Com as lesões do Raphael Guerreiro e Nuno Mendes", disse.

A seleção nacional vai disputar dois jogos de apuramento para o Euro 2024: viaja até à Eslováquia no dia 8 de setembro e recebe o Luxemburgo três dias depois, a 11 de setembro, no Estádio do Algarve.



A Eslováquia está apenas a dois pontos de distância e, por isso, o selecionador considera que a partida em Bratislava será "essencial".

"Não há calma no futebol internacional, é uma equipa que está invicta. O trabalho do selecionador tem com base uma ideia de jogo de ataque e muito bem trabalhada. Temos de estar ao máximo nível. Apuramento para um Europeu tem seis jogos. Todos os jogos são importantes, o jogo em Bratislava será essencial para nós", prevê.

Portugal lidera o seu grupo de apuramento com quatro vitórias em igual número de jogos: goleou o Liechtenstein, por 4-0, na estreia de Roberto Martínez, venceu na visita ao Luxemburgo, por 6-0, bateu a Bósnia no verão, por 3-0, e ultrapassou a Islândia, em Reiquiavique, por 1-0, com golo de Cristiano Ronaldo aos 89 minutos.

Os convocados de Roberto Martínez:

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício

Defesas: António Silva, Danilo, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, Toti Gomes, Diogo Dalot, João Cancelo, Nelson Semedo;

Médios: Pedro Neto, Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Otávio, Vitinha, Bernardo Silva.

Avançados: João Félix, Rafael Leão, Ricardo Horta, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Ramos

[Atualizado às 11h29]