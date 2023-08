"Se Roberto Martínez for coerente, tem de chamar Paulinho à seleção"

Roberto Martínez tem de chamar Paulinho à seleção nacional. A opinião é de Álvaro Magalhães, antigo treinador do avançado do Sporting.

O ponta de lança de 30 anos arrancou a época com quatro golos em três jogos e é, à data, o melhor marcador do campeonato. Roberto Martínez anuncia na sexta-feira os convocados para mais uma ronda de qualificação para o Europeu e Álvaro Magalhães não tem dúvidas que o jogador do Sporting deve estar na lista.

"O selecionador só tem de chamar os melhores jogadores e não quem não é usado nos clubes. É titular do Sporting, é o melhor marcador, está em grande forma. Não tenho grandes dúvidas: tem de ser chamado. Se for coerente e tem consciência que só jogam os melhores, então o Paulinho tem de estar chamado", diz a Bola Branca.

Foi com Álvaro Magalhães a treinador que Paulinho marcou mais de 20 golos numa época pela primeira vez, em 2016/17, na II Liga, ao serviço do Gil Vicente.

"Tive a felicidade de contratar o Hugo Firmino em dezembro, que permitiu que o Paulinho se sentisse mais confortável, tendo jogadores ao seu lado com essas características", explica.

E é nesse sentido que enquadra o sucesso de Paulinho esta temporada. Viktor Gyokeres chegou para ser o goleador da equipa e isso está a libertar o internacional português.

"Gyokeres veio dar estabilidade emocional ao Paulinho. Já não há desgaste psicológico no Paulinho de ter de ser o principal marcador de golos", atira.

Paulinho assumiu que acredita no regresso à seleção nacional, depois de marcar o golo da vitória contra o Famalicão. Não seria uma estreia na seleção, uma vez que somou três internacionalizações em 2020, ainda com Fernando Santos no comando técnico. Bisou frente a Andorra, na estreia, e foi suplente utilizado frente à França e Croácia, jogos da Liga das Nações.

Roberto Martínez tem apostado em chamar Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos para a posição de ponta de lança, sendo que jogadores como Diogo Jota e Rafael Leão também podem desempenhar a função. André Silva, escolha habitual de Fernando Santos, também ainda não foi chamado por Martínez.