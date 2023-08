Seleção feminina sobe à melhor posição de sempre no "ranking" FIFA

A seleção feminina portuguesa de futebol subiu hoje ao 19.º lugar do ranking da FIFA, naquela que é a sua melhor classificação de sempre, à boleia do desempenho no Mundial 2023.

Portugal, que no Mundial disputado na Austrália e Nova Zelândia, não superou a fase de grupos, conseguiu, mesmo assim, uma vitória, diante do Vietname (2-0), e um empate, frente às então bicampeãs mundiais Estados Unidos (0-0).

Em relação ao ranking divulgado em junho, Portugal subiu agora dois lugares, de 21.º, que já era o seu melhor registo, para 19.º.

A grande novidade é a mudança na liderança da hierarquia no futebol feminino, com a surpreendente eliminação das norte-americanas ainda nos oitavos de final a ter grande impacto, deixando a Suécia no primeiro lugar.

Foram as suecas, derrotadas já nas meias-finais, frente à Espanha (2-1), que afastaram nos 'oitavos' os Estados Unidos (0-0, 5-4 nas grandes penalidades).

O novo pódio da FIFA é formado por Suécia (2.069 pontos), seguida da inédita campeã mundial Espanha (2.051) e dos ex-líderes Estados Unidos (2.051), enquanto a campeã europeia e finalista vencida do Mundial, a Inglaterra, manteve o quarto lugar (2.030).

Outras mudanças trazidas pelo Mundial no top-10 foram as quedas da Alemanha, de segunda para sexta, do Brasil, de oitavo para nono, e do Canadá, de sétimo para 10.º, enquanto os Países Baixos subiram da nona para a sétima posição e o Japão da 11.ª para a oitava.

A Espanha, que se sagrou campeã mundial ao vencer na final em Sydney a Inglaterra, por 1-0, subiu na classificação da FIFA do sexto para o segundo posto e apenas não tira a liderança à Suécia devido ao desaire que 'La Roja' teve ainda na fase de grupos, com o Japão (4-0).

A próxima atualização do ranking da FIFA está prevista para 15 de dezembro deste ano.