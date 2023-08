Seleção feminina no top-20 do mundo. "Objetivos têm de ser reformulados, felizmente"

O selecionador nacional da equipa feminina, Francisco Neto, considera que a chegada de Portugal ao top-20 do mundo deve merecer uma reformulação de objetivos.

Depois da presença inédita no Campeonato do Mundo, a equipa das quinas surge na 19ª posição, o que representa a melhor posição de sempre e a primeira vez na tabela mundial.

Esta subida de dois lugares relativamente à classificação anterior, divulgada no passado mês de junho, deve-se ao desempenho no torneio FIFA disputado recentemente. Na última atualização do ranking, Portugal ocupava o 21º lugar, que já era o melhor até ao momento.

Em declarações a Bola Branca, Francisco Neto congratula-se com este novo "pulo" da equipa feminina. E aponta a outras metas.

"Era algo que nós queriamos, algo que desportivamente é muito importante, no sentido de fazer com que as equipas fiquem mais competitivas. E que nós, naquilo que é a nossa posição nos sorteios, fiquemos melhor colocados para irmos mais vezes às fases finais. Pela primeira vez no top-20, um objetivo traçado para 2030? Significa que os objetivos têm de ser reformulados, felizmente. Temos de continuar e consolidar. Temos de manter Portugal nesta posição", refere o técnico luso.

A lista divulgada esta sexta-feira pela FIFA é agora liderado pela Suécia, seguida da Espanha (2ª e campeã mundial) e Estados Unidos (3ª). A próxima competição da seleção feminina é a Liga das Nações.