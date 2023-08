Roberto Martínez anuncia convocados da seleção a 1 de setembro

O selecionador nacional, Roberto Martínez, anuncia os convocados para os próximos jogos de apuramento para o Europeu no dia 1 de setembro.

Às 11 da manhã, o treinador espanhola anunciará a lista de convocados na Cidade do Futebol, em conferência de imprensa.

A seleção nacional, que lidera o grupo de apuramento para o Europeu com quatro vitórias, vai defrotnar a Eslováquia, a 8 de setembro, em Bratislava, e o Luxemburgo, dia 11 de stembro, no Estádio do Algarve.

No mesmo dia e logo de seguida, Rui Jorge anunciará a convocatória para a seleção sub-21, que defrontará Andorra e Bielorrússia.