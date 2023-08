Depois do Mundial, jogadoras da seleção feminina veem "futuro risonho"

A seleção feminina de futebol regressou no início da tarde desta quinta-feira ao aeroporto da Humberto Delgado em Lisboa, depois de falharem a passagem aos oitavos de final do Mundial. Foi a primeira vez que Portugal participou num Mundial.

Em declarações aos jornalistas à saída do aeroporto, Dolores Silva observa que “o futuro é risonho” e que está “muito orgulhosa pelo que fizeram”.

“Foi por um poste que não conseguimos tornar o impossível em possível”, evidencia.

Para a atleta do SC Braga, a seleção demonstrou “o que é jogar à Portugal, o que isto tudo representa como jogadoras portuguesas e o batalhar de muitos anos de trabalho”.

A seleção já tem os olhos focados nas próximas competições: "Sabemos que temos que dar continuidade aquilo que nos fez chegar a este patamar e em setembro temos já um começo de um novo desafio a liga das nações” observa a avançada Jéssica Silva.

“Conquistamos muitas coisas para além das quatro linhas, temos que dar continuidade deste trabalho e vamos ter mais responsabilidade, marcar a posição da jogadora portuguesa”, remata.



As jogadoras foram recebidas com entusiasmo por dezenas de pessoas incluindo familiares. Na parte da tarde, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber as jogadoras no Palácio de Belém.