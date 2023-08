Mais de 1,3 milhões de portugueses assistiram ao Portugal-EUA

Mais de 1,3 milhões de portugueses acordaram cedo na terça-feira para assistir ao Portugal - Estados Unidos, da terceira jornada da fase de grupos do Mundial feminino de futebol.

A partida decorreu entre as 8h00 e as 10h00 da manhã, hora portuguesa, 11 horas de diferença para a Nova Zelândia.

No final das contas, o jogo das navegadoras teve o melhor “share” dos três que Portugal realizou, com 39%, acima das assistências aos jogos com o Vietname (37%) e Países Baixos (33%).

A comitiva lusa está na viagem de regresso a Portugal. A chegada está prevista para quinta-feira por volta da hora de almoço.