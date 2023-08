Jéssica com "mágoa", mas um apelo: "Continuem a dar-nos a mão, o futuro é brilhante"

As lágrimas de Jéssica Silva deixavam o rasto de duas emoções, na "flash interview" após o empate (0-0) de Portugal frente aos Estados Unidos, que ditaram a eliminação do Mundial feminino na fase de grupos.

"Estou mesmo muito triste por este resultado. Também estou muito orgulhosa por aquilo que fizemos", declarou a internacional portuguesa, em declarações à Sport TV.

Orgulho e tristeza, porque Portugal teve "tudo para vencer" e foi "a equipa mais competente". No entender de Jéssica, "faltou um bocadinho de sorte".

"Seríamos as justas vencedoras. É um empate que acaba por nos fazer falhar a passagem aos 'oitavos'. Naturalmente, estamos muito orgulhosas do que fizemos neste torneio, mas queríamos mais. Queremos cá voltar. Temos um futuro brilhante pela frente, mas deixamos este mundial com o sentimento de mágoa", frisou.

"Continuem a dar-nos a mão"

A primeira participação da história na fase final de um Campeonato do Mundo vai permitir a Portugal "continuar a crescer, evoluir, ter mais maturidade".

"Nós somos as principiantes, disseram-nos que precisávamos de um milagre para passar aos oitavos e hoje mostrámos que não há impossíveis. Dedico esta exibição aos que estiveram connosco e aos que duvidaram. Amanhã reerguemo-nos", assegurou, antes de fazer um apelo:

"Batemo-nos com as bicampeãs mundiais. Olhem para nós, não se esqueçam de nós, continuem a dar-nos a mão, porque este grupo é incrível."

Portugal ficou a uma bola ao poste de eliminar as bicampeãs do mundo e chegar aos oitavos de final do Mundial 2023.