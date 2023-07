Portugal arranca missão EUA com titulares no ginásio e Fátima Pinto de fora

As titulares da histórica vitória frente ao Vietname ficaram no ginásio, esta sexta-feira, no regresso da seleção nacional aos treinos, para preparar o decisivo encontro com os Estados Unidos da América, da última jornada da fase de grupos do Mundial 2023.

Fátima Pinto também não participou na sessão, uma vez que continua a fazer tratamento à lesão no joelho direito sofrida frente aos Países Baixos, logo na estreia. A média também fez trabalho de ginásio.

As restantes 11 jogadoras, mais as "extras" Alícia Correia e Maria Alagoa, estiveram no relvado, conforme se verificou nos 15 minutos abertos aos jornalistas.

Portugal prepara o duelo com os EUA, marcado para terça-feira, às 8h00, no Eden Park, em Auckland. A equipa portuguesa está praticamente obrigada a derrotar as bicampeãs mundiais para passar aos oitavos de final. O cenário alternativo é quase impossível: empatar e esperar que os Países Baixos percam com o Vietname.

O último jogo da seleção nacional na fase de grupos do Mundial feminino terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.