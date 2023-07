Vitória no Mundial é "dia histórico para o desporto"

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, considerou que a primeira vitória de Portugal no Mundial feminino de futebol é "mais um dia histórico para o desporto e para as mulheres".

"As navegadoras conseguiram a primeira vitória de sempre num Mundial, naquela que é a sua estreia no maior palco de todos. Que orgulho ver estas jogadoras a abrir portas a tantas outras", escreveu na sua conta no Twitter a ministra com a tutela do Desporto.

A seleção portuguesa conseguiu a sua primeira vitória num Mundial de futebol, em Hamilton, na Nova Zelândia, ao derrotar o Vietname, por 2-0, e mantém-se na luta pelo apuramento para os oitavos de final.

Telma Encarnação, aos sete minutos, fez o primeiro golo de Portugal em fases finais de Mundiais, e Kika Nazareth, aos 21, fez o segundo, garantindo, à segunda jornada, os primeiros pontos no Grupo E.

Com este triunfo, Portugal soma três pontos, menos um do que os campeões mundiais Estados Unidos, que defrontam a equipa das "quinas" na última jornada, e do que os Países Baixos, vice-campeões, enquanto o Vietname, sem pontos, já está eliminado.