Kika Nazareth é a portuguesa mais jovem de sempre a marcar num Mundial

Kika Nazareth, de 20 anos, tornou-se a mais jovem portuguesa de sempre a marcar um golo num Campeonato do Mundo.

A jovem do Benfica apontou o segundo golo da vitória portuguesa frente ao Vietname e superou o recorde que era de Cristiano Ronaldo. Kika Nazareth, com 20 anos e 8 meses, é mais jovem do CR7 quando marcou frente Irão no Mundial 2006, com 21 anos e 4 meses.

Em terceiro lugar da lista está Gonçalo Ramos, que em dezembro do ano passado marcou frente ao Gana com 21 anos e 5 meses. Os dados sao da plataforma "Playmaker".

Telma Encarnação, avançada do Marítimo, abriu caminho à vitória portuguesa frente ao Vietname, e assistiu o segundo golo, de Kika Nazareth.

A avançada do Benfica fez a melhor época da carreira com 26 golos e 16 assistências em 36 jogos pelas águias.