As contas simples, mas difíceis de Portugal no Mundial feminino

A seleção feminina só depende de si para chegar aos oitavos de final do Campeonato do Mundo. Ainda assim, a tarefa é muito complicada para Portugal, porque está obrigada a conseguir um resultado frente aos Estados Unidos da América, bicampeã em título.

Se os Países Baixos confirmarem o amplo favoritismo e empatarem ou vencerem frente ao Vietname, Portugal tem de vencer os Estados Unidos, cenário que deixaria para trás as campeãs do mundo e apuraria os Países Baixos em primeiro lugar e Portugal em segundo.

Se os Países Baixos perderem, Portugal passa se empatar com os EUA, seja por quantos golos for (passam também os EUA).

Isto porque neerlandesas e portuguesas têm diferença de golos de +1. Se os Países Baixos perderem, ficarão automaticamente com registo pior que Portugal.

Os Estados Unidos vão sempre entrar com a necessidade de conseguirem um bom resultado frente a Portugal, mesmo que o empate seja suficiente, isto porque o primeiro posto está ainda em disputa.

Os EUA têm vantagem na diferença de golos em relação aos Países Baixos, mas isso pode mudar na última jornada caso a seleção neerlandesa consiga um resultado volumoso contra o Vietname.

Para Portugal, as contas continuam simples, mas complicaram-se consideravelmente: tendo em conta que é altamente improvável que os Países Baixos percam com o Vietname, a solução para Portugal é mesmo derrotar as bicampeãs do mundo.