Seleção está avisada para os contra-ataques do Vietname

Sílvia Rebelo avisa a seleção nacional para os contra-ataques do Vietname, na antecâmara da jornada 2 do grupo E do Mundial 2023.

Na conferência de imprensa da partida, esta quarta-feira, a central do Benfica alerta que Portugal não pode pensar apenas no ataque.

"Vamos ter de estar bastante equilibradas, porque elas, no momento da transição, já provaram que são uma grande seleção. Só um Portugal competente e ao mais alto nível conseguirá atingir os seus objetivos", sublinha a defesa, que não jogou na estreia, frente aos Países Baixos.

O primeiro Mundial aos 34 anos

Sílvia Rebelo poderá ter oportunidade de se estrear em Campeonatos do Mundo frente ao Vietname, visto que o selecionador já confirmou que fará alterações no onze. A experiente defesa não esconde o orgulho.

"É um privilégio, um orgulho poder representar a seleção aos 34 anos, no meu primeiro Mundial. Foi uma caminhada muito longa, por isso, tanto eu como as minhas colegas só podemos estar orgulhosas daquilo que fizemos", enaltece a central, uma das líderes do balneário nacional.

Portugal defronta o Vietname na quinta-feira, às 8h30, em Hamilton, na Nova Zelândia. Acompanhamento ao minuto na Renascença, em rr.pt.