Fátima Pinto falha Portugal-Vietname

Fátima Pinto está descartada para o Portugal-Vietname, da segunda jornada do grupo E do Mundial feminino, devido a lesão.

Notícia confirmada pelo selecionador nacional, esta quarta-feira, em conferência de imprensa. A média do Sporting, de 27 anos, lesionou-se no joelho direito frente aos Países Baixos, na estreia de Portugal.

"A Fátima Pinto para [quinta-feira] não me parece disponível, mas esperamos poder contar com ela para o próximo jogo. O departamento médico está a trabalhar intensamente com ela", diz Francisco Neto.

Fátima Pinto foi a surpresa no onze inicial de Portugal na ronda inaugural. A média-defensiva compôs, com Dolores Silva, Fátima Pinto e Andreia Norton, o quarteto do meio-campo da seleção nacional.

Andreia Jacinto poderá entrar para o lugar da antiga colega no Sporting, frente ao Vietname. Jogo na quinta-feira, às 8h30, em Hamilton, Nova Zelândia, com acompanhamento ao minuto na Renascença, em rr.pt.