Francisco Neto: "O que mudou é que a margem de erro é menor"

O selecionador nacional garante que nada está perdido, no Mundial feminino 2023, para Portugal, que vai assumir o comando do encontro de quinta-feira com o Vietname, da segunda jornada do grupo E.

A seleção portuguesa perdeu na estreia, frente aos Países Baixos, vice-campeões do mundo, por 1-0, o que complica o apuramento para os oitavos de final. Ainda assim, Francisco Neto sublinha que, "mesmo que o resultado tivesse sido outro", os jogos com Vietname e Estados Unidos "teriam de se encarar da mesma maneira".

"O que mudou é que a nossa margem de erro é menor, não há muita margem de erro", reconhece. Porém, nada está perdido:

"Há seis pontos em disputa e temos de ir atrás dos nossos pontos, para poder fazer aquilo que sonhámos, que é passar à fase seguinte. Para já, o nosso foco é o jogo com o Vietname, para depois, como dissemos desde o início, chegar ao último jogo a depender só de nós e ver qual é a nossa competência contra as campeãs do mundo."

Dominar com cautelas

Frente ao Vietname, o selecionador quer "um Portugal dominador com bola, um Portugal que se consiga instalar no último terço, um Portugal que consiga ter uma dinâmica ofensiva que permita chegar com muita gente à área, com muitos remates".

Francisco Neto espera "um jogo muito complicado", contra um Vietname que "defende com todas as jogadoras atrás da linha da bola" e, nas transições, "parte a equipa e explora a profundidade com quatro jogadoras muito agressivas e tecnicamente dotadas".

"Temos de estar sempre equilibrados e respeitar ao máximo o adversário, porque é um jogo do Campeonato do Mundo e quem está aqui tem de ter qualidade", reforça.

Portugal joga em casa

Para dar um passo rumo aos oitavos de final, Portugal vai jogar no mesmo local onde, há pouco mais de cinco meses, em fevereiro, selou o passaporte para o Mundial, com um 2-1 aos Camarões.

"Há quem diga que não se deve voltar onde se foi feliz, há quem diga que não há duas sem três, porque é o nosso terceiro jogo lá. Acima de tudo, felizes por poder fazer mais um jogo no Campeonato do Mundo, muito orgulhosos por mais uma vez podemos ouvir o hino a ser cantado numa grande competição", declara.

Hamilton é como a casa portuguesa na Nova Zelândia: "É um estádio que nós conhecemos bem, que, aqui, pode ser considerada a nossa casa. Por isso, vamos tentar aproveitar essa vantagem que está do nosso lado. Já que vamos jogar em casa, vamos procurar ser poderosos e dominadores."

Portugal tem de vencer o Vietname, em Hamilton, na quinta-feira, às 8h30, para continuar a sonhar com os oitavos de final do Mundial 2023. Jogo com acompanhamento ao minuto na Renascença, em rr.pt.