Fátima Pinto falha treino da seleção a dois dias do Vietname

Fátima Pinto falhou o treino da seleção nacional, esta terça-feira, a dois dias do jogo com o Vietname, na segunda jornada do grupo E do Mundial 2023.

A média do Sporting, que se limitou a fazer tratamento, enquanto aguarda pelo resultado final dos testes ao joelho direito que realizou na segunda-feira.

As restantes 22 convocadas, mais as suplentes Alícia Correia e Maria Alagoa, trabalharam em pleno, no relvado, conforme foi possível verificar nos 15 minutos do treino abertos à comunicação social.

Portugal perdeu na estreia em fases finais de Mundiais, diante dos Países Baixos, por 1-0. A seleção nacional está no terceiro lugar do grupo, sem pontos, como o Vietname, último classificado, que perdeu com os Estados Unidos. Na frente, ambas com três pontos, estão as vigentes campeãs e vice-campeãs do mundo.

O próximo jogo de Portugal é, precisamente, contra as vietnamitas. Está marcado para quinta-feira, às 8h30, em Hamilton, e terá acompanhamento ao minuto na Renascença, em rr.pt.