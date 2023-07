Fábio Carvalho quer representar Portugal, apesar do "desentendimento" nos sub-21

Fábio Carvalho, avançado português do Leipzig, quer jogar pela seleção portuguesa, apesar de assumir um desentendimento na seleção sub-21.

O jogador que está emprestado pelo Liverpool à equipa alemã renunciou à seleção sub-21 em novembro do ano passado por mensagens.

Em entrevista à Eleven Sports, o jovem de 20 anos assume que continua a sonhar representar Portugal, apesar de ser também elegível para jogar por Inglaterra.

"Isso não foi uma decisão, eu ainda quero representar Portugal. Sou português e quero jogar pela Seleção. Houve um desentendimento entre mim e os sub-21 e, se Deus quiser, se eu continuar a jogar bem, vou ser chamado outra vez. Portugal é o meu país e eu quero sempre representá-lo", atira.

Fábio Carvalho trocou a formação do Benfica pela do Balham, em 2013. Fez praticamente toda a formação no Fulham, onde se estreou na equipa principal.

O avançado chegou a jogar pela seleção sub-17 inglesa, mas trocou para Portugal. Fez quatro jogos pelos sub-21 até à renúncia. Depois de uma época de pouca utilização nos "reds", Fábio Carvalho procura a afirmação no RB Leipzig.