Jéssica Silva: "Temos mais dois jogos e queremos ganhar"

Jéssica Silva quer ganhar os restantes dois jogos da fase de grupos, frente a Vietname e às atuais bicampeãs do mundo, Estados Unidos, depois da derrota a abrir, frente aos Países Baixos, por 1-0.

Em declarações após a partida de estreia de Portugal em Mundiais femininos, a avançada elege os Países Baixos como "a maior candidata a campeã do mundo" e manda uma mensagem forte e de ambição.

"Este não é o resultado que queríamos, mas fica a o espírito de equipa e a entre-ajuda. O Mundial ainda não acabou, temos mais dois jogos para fazer e queremos ganhar. (...) É continuar a lutar, porque temos um Portugal cheio de potencial no Mundial", sublinha.

Jéssica admite que "foi difícil entrar em jogo", como estreante, mas vinca que "na segunda parte toda a gente percebeu a qualidade de Portugal".

"Conseguimos metê-las no meio-campo delas. Mas elas é que venceram e temos de seguir em frente. Temos mais dois jogos que vamos querer ganhar. Não foi o resultado que queríamos, mas temos de aprender com os erros. Não fizemos todas as coisas bem, mas também fizemos coisas positivas", declara.

Na quinta-feira, na segunda jornada, a seleção nacional defronta as vietnamitas, a partir das 8h30, na Nova Zelândia. Jogo com acompanhamento ao minuto na Renascença, em rr.pt.