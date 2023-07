​Estreia no Mundial. Seleção feminina promete “jogar à Portugal”

A seleção feminina estreia-se domingo no Mundial de Futebol, que decorre na Nova Zelândia e na Austrália. Uma “montanha muito difícil para escalar” e a promessa de “jogar à Portugal” foram algumas das ideias fortes da conferência de imprensa do selecionador Francisco Neto e da capitã Dolores Silva.



Em declarações aos jornalistas na Nova Zelândia, onde estão instaladas as “Navegadoras”, o selecionador Francisco Neto garantiu que, após alguns problemas físicos, pode contar com todas as jogadoras para o jogo de domingo, às 8h30 da manhã [hora de Lisboa], que terá acompanhamento ao minuto no site da Renascença.

Naquela que será a estreia de Portugal numa fase final de um Mundial de Futebol feminino, o técnico nacional admite que “temos uma montanha muito difícil para escalar”, mas a equipa está preparada para, mais do que participar, competir ao mais alto nível.

“Na fase de grupos, será a montanha mais difícil, tendo em consideração que temos no nosso grupo a campeã e a vice-campeã do mundo. O que fizemos foi dotar as nossas jogadoras das melhores cordas, das melhores ferramentas de montanhismo, para que se sintam confortáveis e fortes para conseguir escalar”, declarou.

Francisco Neto recorda que, em relação ao embate no último Europeu, os Países Baixos estão mais fortes “com bola e coletivamente”.

“Está montada numa estrutura tática diferente, tem um novo treinador, uma ideia de jogo diferente e está mais dominadora. É uma equipa que se sente muito confortável com bola e está mais forte na reação à perda.”