Fátima Pinto quer entrar a ganhar no Mundial feminino

Fátima Pinto sublinha que o objetivo de Portugal é vencer os Países Baixos na estreia no Mundial feminino de 2023.

Em declarações aos jornalistas, antes do treino matinal da seleção nacional em Auckland, na Nova Zelândia, a média garante estar "totalmente recuperada" da lesão que a incomodou nos últimos dias e traça a meta para o primeiro jogo, frente às vice-campeãs do mundo.

“Queremos ir jogo a jogo, queremos ganhar, não escondemos isso a ninguém. Sabemos que é difícil, mas o nosso objetivo passa por ganhar o primeiro jogo”, frisa a internacional portuguesa, de 27 anos.

Neerlandesas não são as mesmas do Euro

Portugal vai reencontrar, em Dunedin, uma seleção com a qual se bateu na fase final do Euro 2022. A equipa das quinas perdeu esse jogo por 3-2, embora ainda tenha chegado a recuperar de 0-2 para 2-2.

“Sabemos que é uma equipa diferente da que encontrámos no Europeu. Tem um novo treinador, joga de maneira diferente, mas estamos preparadas para o que aí vem”, garante Fátima Pinto.

O primeiro jogo de sempre de Portugal num Mundial feminino está a quatro dias de distância e a média, que acaba de trocar as espanholas do Alavés pelo Sporting - um regresso -, não esconde a ânsia.

“Estamos bem, estamos com muita vontade de jogar o primeiro jogo. Temos trabalhado todos os dias para isso. Estamos a observar as adversárias. Temos a nossa estratégia e vamos continuar o nosso trabalho até ao dia do jogo”, explica a média-defensiva.

Vencer a abrir, mas sem pressão adicional

O encontro com os Países Baixos pode ser determinante, num grupo que conta, ainda, com a presença dos Estados Unidos, campeões do mundo, e do Vietname, mas Fátima Pinto não lhe quer dar essa conotação:

“Eu diria que num Mundial todos os jogos são finais. O nível é muito alto, as equipas estão cá porque têm muita competência e vai ser jogo a jogo.”

Para Fátima Pinto, "o mais difícil é a gestão emocional". A média reconhece que as jogadoras portuguesas têm de ser "muito fortes nisso".

“Se estamos cá, temos qualidade como as outras equipas, apesar de elas estarem acima no 'ranking'. No nosso grupo temos a vice-campeã e a campeã [do mundo], mas futebol é futebol e cada jogo é um jogo”, diz.

Portugal defronta os Países Baixos, vice-campeões do mundo, no domingo, às 8h30, em Dunedin, na primeira jornada do Grupo E. Jogo com acompanhamento ao minuto e informações na Renascença.