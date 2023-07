Diana Gomes de volta ao relvado a quatro dias da estreia de Portugal no Mundial

Diana Gomes reintegrou os treinos no relvado da seleção nacional feminina, esta quarta-feira, a quatro dias da estreia no Mundial.

A jogadora do Sevilha, de 24 anos, habitual titular no centro da defesa portuguesa, tinha feito soar os alarmes na terça-feira, ao ficar pelo ginásio, depois de ter saído tocada no treino aberto da véspera.

Esta madrugada, nos 15 minutos abertos à comunicação social, Diana Gomes foi vista no relvado junto do restante grupo. Ainda assim, depois, fez trabalho específico, o que indica que ainda não está a 100%.

Carole Costa, habitual parceira de Diana no eixo da defesa nacional - e marcadora do golo que apurou Portugal para o Mundial -, ficou no ginásio na parte inicial do treino, contudo, juntou-se mais tarde ao grupo.

Kika Nazareth, que gerou preocupação quando se lesionou no amigável com a Inglaterra, treinou com o plantel, mas as dúvidas sobre se será opção para a estreia de Portugal, frente aos Países Baixos. A central Sílvia Rebelo e a média Fátima Pinto já não apresentam quaisquer limitações.

A seleção nacional defronta os Países Baixos no domingo, às 8h30, em Dunedin. Jogo com acompanhamento ao minuto na Renascença.