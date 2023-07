Diana Gomes treina à parte a cinco dias da estreia no Mundial feminino

A futebolista do Benfica, de 20 anos, lesionou-se em 01 de julho, no particular no reduto da campeã europeia em título Inglaterra (0-0), e, desde então, tem estado sempre à margem do grupo às ordens de Francisco Neto.

Diana Gomes foi a única jogadora que não esteve no trabalho inicial no relvado, pois a jovem avançada Kika Nazareth já integrou a primeira parte da sessão - depois sairia do grupo, para prosseguir o seu trabalho específico.

A jogadora do Sevilha, de 24 anos, trabalhou no ginásio com o resto do grupo, mas depois ficou sentada a ver o treino no relvado, nos 15 minutos iniciais, os que foram abertos à imprensa.

Diana Gomes, que conta cinco golos por Portugal, em 36 internacionalizações, e faz habitualmente dupla de centrais com Carole Costa, saiu na segunda-feira tocada do treino aberto da formação das quinas e está em "avaliação".

A central Diana Gomes, presença assídua no onze da seleção portuguesa feminina de futebol, ficou-se esta terça-feira pelo ginásio, a cinco dias da estreia lusa no Mundial 2023, face aos Países Baixos.

O selecionador nacional está sob a ameaça de ter duas baixas de peso para a estreia no Mundial'2023, se bem que, a cinco dias de distância, o cenário ainda poderá alterar-se.

Pelo contrário, a central Sílvia Rebelo e a média Fátima Pinto já integraram hoje em pleno a sessão e estarão à disposição do técnico para o embate com as neerlandesas, as vice-campeãs mundiais em título, no domingo, pelas 19h30 locais (08h30 em Lisboa), em Dunedin, num encontro da primeira ronda do Grupo E.

Depois do embate com os Países Baixos, a seleção lusa enfrenta o também estreante Vietname, em Hamilton, em 27 de julho, pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), fechando o Grupo E face aos Estados Unidos, as vencedoras dos últimos dois Mundiais, em Auckland, em 1 de agosto, pelas 19h00 locais (08h00).