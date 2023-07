Portugal perde final do Europeu de Sub-19

Os Sub-19 portugueses tinham vencido todos os jogos do Europeu de Sub-19, até à final com Itália.

Portugal perdeu este domingo com a Itália, por 1-0, na final do Europeu de Sub-19, realizada em Malta.

O selecionador nacional Sub-19, Joaquim Milheiro, em declarações ao Canal 11, mostrou-se orgulhoso dos seus jogadores e acredita que vão ter um futuro brilhante.

“Não entrámos com a mesma competência no jogo. O adversário foi criando oportunidades, mas a partir dos 30 minutos começámos a ser os donos do jogo e a criar oportunidades. O mínimo era termos ido a prolongamento. Não conseguimos, mas estou extremamente honrado e orgulhoso em orientar jogadores com esta ambição, determinação e com o amor que jogam por Portugal”, afirmou Joaquim Milheiro.

O treinador considera que é preciso aprender com esta derrota e ter orgulho em ser vice-campeões da Europa.

"Vamos fazer disto um processo de aprendizagem. Os nossos jogadores têm muito orgulho em serem vice-campeões, cresceram muito, estão melhor preparados para o futuro e de certeza que vão ter muito sucesso porque ninguém os vai parar”, sublinhou.

[notícia atualizada às 22h46]