Representar Portugal no Mundial é "um orgulho e uma honra" para Andreia Norton

Andreia Norton confessa-se orgulhosa e honrada por poder representar Portugal na fase final do Mundial, que arranca na próxima quinta-feira.

“Só estar aqui, para mim, é um orgulho, uma honra”, reconhece a média do Benfica, esta sexta-feira, apostada em “fazer o melhor por Portugal e ajudar a equipa a chegar o mais longe possível”.

Após o terceiro treino em solo neozelandês, e último no relvado do Saint Kentigern College, Andreia Norton admite que os treinos vão ajudando na recuperação da longa viagem desde Portugal, já com o pensamento no complicado Grupo E, do qual também fazem parte Estados Unidos, Países Baixos e Vietname.

“Todos são adversários difíceis, todos têm muita qualidade. Olhamos para todos os jogos, mas encaramos um a um. O mais importante é o primeiro, que é com os Países Baixos”, afirma a jogadora lusa, a nove dias da estreia de Portugal.

De acordo com a número 8, a seleção das quinas vai encarar os encontros “com toda a humildade, com todo o respeito”, sempre focada em dar “o melhor em qualquer jogo”.

"Estamos todas a viver um sonho"

A estreia lusa está marcada para o dia 23 de julho, um domingo, em Dunedin, face aos Países Baixos.

“O melhor dia, é o dia do jogo. Fica sempre aquele bichinho e claro que estamos super ansiosas para jogar, mas o importante é prepararmo-nos da melhor forma”, diz a jogadora portuguesa.

“Estamos todas a viver um sonho, estamos todas muito felizes por estar aqui, e por representar Portugal. É, sem dúvida, algo incrível, que não dá para explicar”, acrescenta.

Portugal vai disputar pela primeira vez um Mundial, tendo sido sorteada no Grupo E, juntamente com os Estados Unidos, campeões em título, os País Baixos, "vices", e o também estreante Vietname.



A equipa de Francisco Neto tem estreia marcada para dentro de nove dias, em Dunedin, onde defrontará a formação neerlandesa a partir das 8h30.