Reforço para Portugal. Kika Nazareth treina pela primeira vez no relvado

Kika Nazareth esteve pela primeira vez no relvado, esta sexta-feira, ao terceiro treino da seleção nacional em Auckland, na Nova Zelândia, a nove dias da estreia no Mundial 2023.

A jogadora do Benfica lesionou-se a 1 de julho, no empate, a zero, frente à Inglaterra, e tem estado limitada desde então. Nas duas primeiras sessões de trabalho em solo neozelandês, ficou no ginásio.

No treino desta sexta-feira, o último no Saint Kentigern College, Kika, que saiu do embate face às inglesas com queixas no joelho direito, já esteve no relvado, mas à parte das restantes companheiras de equipa.

A avançada do Benfica, de 20 anos, que conta seis golos em 27 internacionalizações, esteve a fazer alguns exercícios físicos e teve também já em contacto com a bola.

Além de Kika Nazareth, estiveram à parte, nos 15 minutos iniciais do treino, que foram abertos à comunicação social, a central Sílvia Rebelo e a média Fátima Pinto, tal como nos dois dias anteriores.