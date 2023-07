Confira a numeração das jogadoras da seleção nacional para o Mundial

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta sexta-feira, a numeração das jogadoras da seleção nacional para o Mundial 2023.

Não há grandes surpresas na atribuição dos números. Lúcia Alves passa do 17 que utilizou no Euro 2022 para o 3; Ana Rute fica com o 7 que era de Vanessa Marques; Ana Capeta herda o 21 de Andreia Faria; e Andreia Jacinto, que falhou o Europeu por lesão, recupera o número 6.

Maria Alagoa, com o número 24, e Alícia Correia, com o 25, não integram a convocatória de 23 jogadoras para o Mundial (o número imposto pela FIFA), mas estão na Nova Zelândia, às ordens de Francisco Neto.

Portugal vai disputar pela primeira vez um Campeonato do Mundo. Integra o Grupo E, juntamente com os Estados Unidos, campeões em título, os País Baixos, "vices", e o também estreante Vietname.



A equipa de Francisco Neto tem estreia marcada para dentro de nove dias, em Dunedin, onde defrontará a formação neerlandesa às 8h30.

Números das jogadoras portuguesas:





1. Inês Pereira

2. Catarina Amado

3. Lúcia Alves

4. Sílvia Rebelo

5. Joana Marchão

6. Andreia Jacinto

7. Ana Rute

8. Andreia Norton

9. Ana Borges

10. Jéssica Silva

11. Tatiana Pinto

12. Patrícia Morais

13. Fátima Pinto

14. Dolores Silva

15. Carole Costa

16. Diana Silva

17. Ana Seiça

18. Carolina Mendes

19. Diana Gomes

20. Kika Nazareth

21. Ana Capeta

22. Rute Costa

23. Telma Encarnação