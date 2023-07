Andreia Jacinto satisfeita com os primeiros passos da seleção na Nova Zelândia

Andreia Jacinto reconhece que a viagem de Lisboa para a Nova Zelândia foi um pouco dura, mas mostra-se satisfeita com a receção e o primeiro treino, e pronta para ajudar no Mundial 2023.

“É um pouco duro. A viagem foi muito longa, muitas horas num avião, sentadas ou deitadas. E agora a questão do sono. A verdade é que nós almoçámos e depois tivemos de descansar no quarto e de combater o sono, tentar não dormir”, explica a média da Real Sociedad, em declarações aos jornalistas.

A internacional portuguesa, de 21 anos, admite que as jogadoras se apresentaram no treino em solo neozelandês “com as pernas um bocadinho pesadas”, mas que foi uma “boa ativação”, contribuindo para que voltem depressa às melhores condições.

A ficha já começa a cair

Andreia Jacinto já começa a ter a consciência de que Portugal está mesmo no Mundial.

“Eu penso que ainda não tinha interiorizado, mas quando chegámos ao hotel (…) tivemos uma receção tão calorosa, com muitas coisas a dizer Portugal, e aí é que realmente percebemos que estamos aqui, estamos a viver um sonho, algo incrível”, refere.

Para a média, o facto de ter falhado, por lesão, o Europeu de 2022 ainda aumenta as expectativas.

“Foi muito duro ter perdido o Europeu e agora, o facto de nos termos qualificado para o Mundial, e poder estar aqui a ajudar a elevar Portugal ao mais alto nível, é incrível. Gosto muito desta oportunidade e quero-a aproveitar ao máximo”, frisa.

Objetivo definido: "oitavos"

Mesmo com forte concorrência, sobretudo de Estados Unidos e Países Baixos, no Grupo E, o objetivo é chegar aos oitavos de final.

“Para nós, não há impossíveis. Estamos focadas em fazer o nosso melhor, sermos competitivas e tentar ultrapassar a fase de grupos”, finaliza a número 6 da seleção nacional, após o primeiro treino do conjunto das quinas em Auckland, na Nova Zelândia.

Portugal vai disputar pela primeira vez a fase final do Mundial, tendo sido sorteado no Grupo E, juntamente com os Estados Unidos, campeões em título, os País Baixos, "vices", e o também estreante Vietname.

A seleção nacional tem estreia marcada para o dia 23 de julho, em Dunedin, onde defrontará a formação neerlandesa a partir das 8h30.