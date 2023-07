Francisco Neto: "Os impossíveis acabaram no futebol feminino"

"Representa muito das gerações anteriores e queremos, acima de tudo, criar uma referência para as gerações que aí vêm. Esta geração conseguiu concretizar o que muitos pensariam impossível. No futebol feminino, os impossíveis acabaram. É sinal da grande coragem e ousadia destas jogadoras. É que vamos levar para a Nova Zelândia", garante.

Em discurso durante a receção do Presidente da República à seleção nacional, no Palácio de Belém, esta segunda-feira, o selecionador destaca o "orgulho" que sente pelo "trajeto incrível desta geração".

Neto promete "muita ambição, muita crença e acima de tudo um espírito coletivo muito forte", de forma a "honrar Portugal ao mais alto nível".

"Esperamos em agosto voltar a ser recebidos aqui [no palácio presidencial]e quanto mais tarde melhor", declara.

A seleção nacional parte esta segunda-feira, às 21h15, para a Nova Zelândia, onde vai disputar a fase final do Campeonato do Mundo. Inserida no grupo E, terá como adversários Países Baixos, a 23 de julho, Vietname, a 27, e Estados Unidos da América, no dia 1 de agosto.