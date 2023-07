Capitã da seleção quer "abrir portas para as novas gerações"

Dolores Silva enaltece o trabalho de quem representou Portugal sem o prémio de presenças em grandes competições e quer abrir portas para gerações vindouras vão a Europeus e Mundiais de forma assídua.

Em discurso durante a receção do Presidente da República à seleção nacional feminina, no Palácio de Belém, esta segunda-feira, a capitã não esconde que a inédita presença na fase final de um Campeonato do Mundo "é um momento muito especial" para todas as jogadoras.

"É um grande privilégio fazer parte do primeiro grupo que vai representar Portugal no Mundial. Representamos não só a nossa geração, mas também todas as gerações anteriores que lutaram muito para que este momento chegasse. Felizmente, somos nós as privilegiadas por poder fazer parte deste grande momento e abrir, também, portas para as novas gerações que aí vêm, para que possam continuar a sonhar e para que estes momentos se repitam", destaca a média do Sporting de Braga.