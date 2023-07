A Seleção feminina de futebol vai ser recebida pelo Presidente da República, no Palácio de Belém, às 11h00.

O encontro acontece no dia em que as “navegadoras” viajam para a Nova Zelândia, onde vai decorrer o Mundial, o primeiro com presença lusa.

A partida da comitiva está prevista para as 21h15. Antes ainda haverá um treino às 16h00.