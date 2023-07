Vinte mil no Bessa. Recorde de adeptos para ver a seleção feminina

O recorde de espetadores em jogos da seleção feminina de futebol foi batido esta sexta-feira, no embate entre Portugal e a Ucrânia, disputado no Estádio do Bessa, no Porto.

Um total de 20.123 adeptos encheram as bancadas no último jogo de preparação de Portugal antes do Mundial da Nova Zelândia.

Portugal venceu por 2-0, com dois golos de Jéssica Silva.

O anterior máximo, que era de 11.055, também num encontro de preparação, frente ao País de Gales, em Guimarães, no passado mês de abril, refere a Federação Portuguesa de Futebol.



O jogo de futebol feminino com maior número de espetadores foi um Benfica-Sporting, no Estádio da Luz, disputado em março deste ano, com 27.221 adeptos nas bancadas.

A seleção nacional parte para a Nova Zelândia, onde vai disputar a fase de grupos, na próxima segunda-feira, dia 10.



Portugal está integrado no grupo E do Mundial 2023, juntamente com Estados Unidos, Países Baixos e Vietname.