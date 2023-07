Seleção feminina com vitória e recorde de adeptos antes do Mundial

A seleção feminina venceu esta sexta-feira a Ucrânia, no Estádio do Bessa, por 2-0, no último jogo de preparação antes do Mundial de Futebol da Nova Zelândia.

Um total de 20.123 adeptos encheram as bancadas do Estádio do Bessa.

O anterior máximo, que era de 11.055, também num encontro de preparação, frente ao País de Gales, em Guimarães, no passado mês de abril, refere a Federação Portuguesa de Futebol.



A seleção nacional parte para a Nova Zelândia, onde vai disputar a fase de grupos, na próxima segunda-feira, dia 10.

Portugal está integrado no grupo E do Mundial 2023, juntamente com Estados Unidos, Países Baixos e Vietname.

A seleção nacional defronta os Países Baixos a 23 de julho, o Vietname a 27 de julho e os Estados Unidos a 1 de agosto.