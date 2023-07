Futebol de Praia. Portugal vence França por 7-3 e está a uma vitória do Mundial

A seleção nacional de futebol de praia venceu esta sexta-feira a França por 7-3 e carimbou a passagem aos quartos-de-final da qualificação europeia para o Mundial.

No jogo, que se realizou no Aquatic Palace, em Baku, no Azerbaijão, a equipa das "quinas" chegou à vantagem cedo no jogo, com golo de Ruben Brilhante, mas chegou ao final do 1.º período empatado a 2-2. No segundo período abriu distâncias, chegando aos 5-3, e no último período marcou mais dois golos e garantiu presença na próxima fase.

Uma vitória nos quartos de final vale o acesso ao Campeonato do Mundo, que se irá realizar nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 15 e 25 de fevereiro de 2024.

Depois de Alemanha e França, Portugal defronta esta sexta-feira a Grécia, em Baku, pelas 14h30.