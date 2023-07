Francisco Neto. "Acredito que teremos mais momentos com bola"

O selecionador de futebol feminino Francisco Neto saudou esta quinta-feira a lotação esgotada do Estádio do Bessa, no Porto, para o último particular de Portugal antes de partir para o Campeonato do Mundo, que se realizará na Austrália e Nova Zelândia.

“Era algo que desejávamos muito, termos o público connosco. Acima de tudo, é o reconhecimento dos portugueses em relação àquilo que esta equipa tem vindo a fazer e ao que representa, neste momento, para o país”, disse.

Depois do empate a zero na Inglaterra, Francisco Neto acredita que desta vez Portugal terá mais possibilidades de chegar ao golo.

“Será um jogo com problemas diferentes. Com a Inglaterra, o jogo levou-nos para momentos de organização mais defensiva, amanhã acredito que teremos mais momentos com bola”, afirma.

Ainda sobre a Ucrânia, Francisco Neto explicou que apenas uma seleção portuguesa no seu melhor em termos de organização poderá levar de vencida a equipa ucraniana, num jogo em que espera que haja situações replicáveis às dos encontros do Mundial2023.

No Mundial, que vai ser disputado na Nova Zelândia e Austrália entre 20 de julho e 20 de agosto, Portugal vai competir no Grupo E e defronta os vice-campeões Países Baixos (23 de julho), o Vietname (27), e os campeões mundiais Estados Unidos (01 de agosto).