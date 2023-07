Campeonato da Europa de Sub-19. Portugal goleia Itália e está com pé e meio nas meias-finais

A seleção de sub-19 venceu esta quinta-feira a Itália por 5-1 e quase garante a passagem às meias-finais do Campeonato da Europa de sub-19, a decorrer em Malta.

Depois de entrar a perder com um golo de Luca Lipani ao minuto 5, a equipa das quinas chegou ao empate por Rodrigo Ribeiro aos 35 minutos e viu-se em superioridade numérica a partir do minuto 44, quando o italiano Lipani viu o vermelho direto após uma cotovelada ao médio português Gustavo Sá.

Na segunda parte, Portugal marcou o golo da reviravolta aos 57 minutos, por Gustavo Sá e ampliou a vantagem aos 68 minutos, por Gabriel Brás, num canto marcado por Hugo Félix.

Aos 89 minutos, Hugo Félix marcou o 4-1 e no primeiro minuto do tempo complementar, João Vasconcelos carimbou o resultado com o 5-1.

No outro encontro do Grupo A do Campeonato da Europa, Malta e Polónia vão defrontar-se esta noite. Se os malteses não vencerem, a seleção portuguesa apura-se para as meias-finais do Euro.