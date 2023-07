"Vamos aos EUA para sermos campeões do mundo de Futebol de Rua"

A Seleção Nacional de Futebol de Rua que vai participar no Campeonato do Mundo nos Estados Unidos foi apresentada na Cidade do Futebol, e Bruno Seco o selecionador nacional não esconde que o objetivo desportivo é conquistar o troféu.

"O objetivo é ser campeão do mundo. Eu não vou aos Estados Unidos para conhecer o país. Vou aos Estados Unidos para disfrutar, mas em termos desportivos vou para ser campeão do mundo, e a forma como estou a prepara a equipa é para ficar em primeiro lugar", assume.

Pela primeira a equipa portuguesa é mista. Na convocatória estão seis jogadores e duas jogadoras, Bruno Seco explica que não foi fácil a escolha dos oito que vão aos Estados Unidos, porque a prática de Futebol de Rua aumentou muito, em especial no setor feminino. Para além de jogar bem, os escolhidos tinham de preencher alguns requisitos.

"Não é fácil escolher 8 pessoas em 1.500. O perfil, tem de ser um perfil que coincida a história de vida, a vontade de querer ganhar, o superar o medo não querer perder e não ter um ego desequilibrado. ou seja, é juntar um conjunto de fatores. Quando observo comportamentos que me permitem dizer, que esta pessoa com uma derrota em vez de se deitar abaixo, em vez de tratar mal de tudo e de todos, foi dar os parabéns ao adversário, levanta-se e no dia seguinte aparece mais forte, é este o tipo de personalidade que eu procuro", revela.

A cerimónia de apresentação da seleção nacional de Futebol de Rua contou com a presença de João Vieira Pinto, o diretor da federação e embaixador do projeto de Futebol de Rua, destacou a importância social deste projeto da Associação Cais.

"Já somos vencedores há muito tempo, não só desportivamente, mas também socialmente. Tenho muita honra em ser embaixador desta seleção. Esta casa será sempre vossa e desejo sorte a todos dentro e fora de campo", afirmou.

Gonçalo Santos, o coordenador do Futebol de Rua da Associação Cais (entidade responsável pelo Futebol de Rua em Portugal) realçou o crescimento do futebol de rua feminino, culminando na primeira seleção mista neste Campeonato do Mundo.

"Esta presença marca as 20 participações do futebol de rua, crescemos nos mais diversos indicadores e o que mais me orgulha é termos crescido no futebol de rua feminina . Assumimos o compromisso de ter uma seleção mista, ao longo dos últimos anos fizemos um grande investimento e é com grande orgulho que digo que 30% dos participantes no futebol de rua são do sexo feminino".

Gonçalo Santos enfatiza ainda a dedicação e empenho de todos.

"Participamos no campeonato do mundo desde 2004, todas as seleções são trabalhadoras, mas esta tem mostrado empenho desde o início. Não sabemos se vamos ganhar, mas tenho a certeza que este conjunto vai dignificar o nome de Portugal", afirma.