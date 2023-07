Rui Jorge. "Primeira parte penosa, podíamos ter feito melhor"

O selecionador Sub21, Rui Jorge, não tem dúvidas: Portugal “podia ter feito melhor” contra a Inglaterra e no Europeu da categoria.

Em declarações ao Canal 11, Rui Jorge foi duro nas críticas: “A segunda parte foi bem melhor que a primeira, mas a primeira foi penosa. Fomos receosos e só quando sofremos o golo nos libertámos”.

“Não fomos suficientemente bons para encontrar ou executar os espaços que havia”, acrescenta.

Rui Jorge reforça: uma prova destas, com este nível “não se compadece com meias partes”. “Podíamos fazer melhor, a qualidade não esteve sempre presente e nem chegámos perto do nosso melhor”, referiu o técnico.

"Não basta dizermos que somos candidatos e que somos bons, temos de demonstrar", acrescentou.

A Inglaterra venceu Portugal, por 1-0, e “venceu bem”.

A equipa das quinas está fora do Euro Sub-21 e também não vai estar presente nos próximos Jogos Olímpicos.

Questionado sobre as várias ausências, Rui Jorge desvalorizou e defendeu o lote de eleitos: “Falta de respeito falar sobre as ausências”.