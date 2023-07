Portugal fora do Europeu Sub-21

A seleção portuguesa de Sub-21 está fora do Campeonato Europeu da categoria depois de perder 1-0 diante da Inglaterra.

O único golo da partida foi apontado por Gordon, aos 34 minutos.

Da primeira parte apenas dois momentos ofensivos dignos de nota: remate de Pedro Neto e Tiago Dantas.

A equipa das quinas, que pareceu sempre presa de movimentos na primeira fase do prova, surgiu transfigurada na segunda parte desta partida decisiva.

A mudança para 4-3-3 elevou a qualidade do jogo luso, mas não houve golos. Destaque para uma bola no ferro, após cabeceamento de Henrique Araújo.

Portugal está fora do Euro e também dos próximos Jogos Olímpicos.

A equipa de Rui Jorge começou a prova a perder com a Geórgia, empatou com os Países Baixos e venceu a Bélgica, o que deu o segundo lugar no grupo e a passagem aos quartos de final.