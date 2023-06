Tony Carreira canta hino no Portugal - Ucrânia

A seleção feminina prepara-se para uma histórica participação num Mundial de futebol.

A equipa das quinas já tem cognome, as “navegadoras”, e vai realizar um último jogo de preparação antes de viajar para a fase final, que vai decorrer na Austrália e na Nova Zelândia.

No próximo dia 7 de julho, no estádio do Bessa, Portugal vai defrontar a Ucrânia.

O jogo vai ter um convidado especial: o hino vai ser interpretado por Tony Carreira.

O artista vai estar acompanhado por 100 crianças e jovens da equipa de futebol 'Resistentes', da Pediatria do IPO-Porto.

Portugal vai estrear-se contra os países baixos, dia 23, e depois defronta Vietname e Estados Unidos.